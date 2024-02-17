Нико Росберг: Понимаю, почему Хэмилтон решил перейти в Ferrari

Нико Росберг: Понимаю, почему Хэмилтон решил перейти в FerrariLAT Images / MercedesЧемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о том, почему его бывший напарник Льюис Хэмилтон решил перейти из Mercedes в Ferrari.