Нико Росберг: Понимаю, почему Хэмилтон решил перейти в Ferrari

Нико Росберг: Понимаю, почему Хэмилтон решил перейти в FerrariLAT Images / MercedesЧемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о том, почему его бывший напарник Льюис Хэмилтон решил перейти из Mercedes в Ferrari.
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