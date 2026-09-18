Анализируем речь премьер-министра Канады в Страсбурге

17 сентября 2026 года премьер-министр Канады Марк Карни выступил в Страсбурге перед Европейским парламентом — на следующий день после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей ежегодной речи о положении дел в ЕС предложила сделать Канаду первым «ассоциированным членом» Евросоюза.