Названа стоимость новостроек в центре Москвы

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках Центрального административного округа Москвы составляет 1,1 млн рублей, следует из данных департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», с которыми ознакомились «Известия» 24 февраля.
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