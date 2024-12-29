Крах легенды: Германия прощается с ещё одной столетней автомобильной компанией Ирэн ОрлонскаяНедавние события в автомобильной индустрии Германии привели к значительным изменениям, касающимся знаменитых автомобилей «Мерседес».
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