Отмененный бесплатный платформер LittleBigPlanet утек в сеть Компания Sony Interactive Entert...

Отмененный бесплатный платформер LittleBigPlanet утек в сетьКомпания Sony Interactive Entertainment совместно с разработчиками из студии Sumo Digital еще в 2013 году намеревались выпустить самостоятельный спин-офф LittleBigPlanet Hub.
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