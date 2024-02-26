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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Отмененный бесплатный платформер LittleBigPlanet утек в сеть Компания Sony Interactive Entert...

Отмененный бесплатный платформер LittleBigPlanet утек в сеть Компания Sony Interactive Entert...

Отмененный бесплатный платформер LittleBigPlanet утек в сетьКомпания Sony Interactive Entertainment совместно с разработчиками из студии Sumo Digital еще в 2013 году намеревались выпустить самостоятельный спин-офф LittleBigPlanet Hub.

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