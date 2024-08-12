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Один тип клетчатки помогает похудеть, как «Оземпик».

Один тип клетчатки помогает похудеть, как «Оземпик».

Один тип клетчатки помогает похудеть, как «Оземпик». Максим МорозовИсследования кишечного микробиома произвели революцию в питании, и за последние несколько лет пищевые волокна стали «новым белком», добавляемым в пищу в изобилии для питания нашего кишечника и укрепления нашего здоровья.

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