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Регионы России

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Портативный Wi-Fi-роутер Machenike вышел в продажу на JD.com

Портативный Wi-Fi-роутер Machenike вышел в продажу на JD.com

Основой роутера стал чип Unisoc UIS8310. Он поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и работает в двух диапазонах — 2,4 и 5 ГГц.

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