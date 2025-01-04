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Тилл – Хабибу: «Россия чертовски большая. Если учитывать размеры и продуктивность двух стран, то Ирландия впереди»

«Я всегда очень уважал Хабиба и его команду, это фантастические бойцы. Но он зря сомневается в уровне ирландских бойцов.

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