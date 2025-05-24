Более 400 миллиардов. Что "творится" с российским рынком риелторских услуг

Порядка 96% приходится на микробизнес, рассказала президент Российской гильдии риелторов Ирина Зырянова Масштабное событие состоялось на горнолыжном курорте Манжерок – форум Altai Realestate для экспертов в сфере недвижимости.
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