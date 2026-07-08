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Telegraph: ФИФА и УЕФА не планируют скорое возвращение российских команд

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не намерены допускать российские клубы и сборные до своих турниров в ближайшее время, сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники.

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