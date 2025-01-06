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В США спрогнозировали реакцию Москвы на идею отложить вступление Украины в НАТО

В США спрогнозировали реакцию Москвы на идею отложить вступление Украины в НАТО

Возможное предложение представителей будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа руководству России вместо полноценного урегулирования конфликта на Украине просто отложить членство республики в НАТО на 20 лет, вызовет в Москве только смех.

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