Водный мир. Ученый о том, почему на Алтае тают ледники и грозит ли это катастрофой

Гляциолог Олег Останин в интервью amic.ru призвал человечество готовиться к глобальному похолоданию и объяснил можно ли на Алтае пережить "конец света" Преподаватель АлтГУ Олег Останин – один из самых известных гляциологов (тот, кто изучает ледники.
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