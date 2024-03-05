Водный мир. Ученый о том, почему на Алтае тают ледники и грозит ли это катастрофой

Гляциолог Олег Останин в интервью amic.ru призвал человечество готовиться к глобальному похолоданию и объяснил можно ли на Алтае пережить "конец света" Преподаватель АлтГУ Олег Останин – один из самых известных гляциологов (тот, кто изучает ледники.