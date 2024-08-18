Политика как он...
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Политика как она есть

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Описано отношение Харрис к Зеленскому

Описано отношение Харрис к Зеленскому

Кандидатка в президенты США Камала Харрис не слишком погружена в украинскую повестку и может испытывать личную антипатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в разговоре с «Лентой.

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Наталия Сорокина
РАЗНИЦА МЕЖДУ &quot;ЛЕВЫМИ&quot; И &quot;ПРАВЫМИ&quot;: &quot;Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть,. «Левыми» ― радикалов, выступавших за глобальные перемены. Между ними, то есть «по центру» оказались так называемые «Центристы».
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