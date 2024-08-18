Кандидатка в президенты США Камала Харрис не слишком погружена в украинскую повестку и может испытывать личную антипатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил в разговоре с «Лентой.
Описано отношение Харрис к Зеленскому
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Наталия Сорокина
РАЗНИЦА МЕЖДУ "ЛЕВЫМИ" И "ПРАВЫМИ": "Правыми» назвали консерваторов и реакционеров, желавших сохранить всё, как есть,. «Левыми» ― радикалов, выступавших за глобальные перемены. Между ними, то есть «по центру» оказались так называемые «Центристы».
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