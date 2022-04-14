На пешеходном переходе в Иванове водитель «Рено Меган» сбил двух женщин

Около семи часов вечера 13 апреля в Иванове произошло ДТП, в котором пострадали два пешехода. Две женщины пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному возле перекрестка проспекта Ленина и Комсомольской улицы у художественного музея.