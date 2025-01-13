Пыл банковских мошенников «охладят» новым способом

Программу материнского капитала намерены продлить до конца 2030 года, доверчивых заемщиков —защитить от мошенников «периодом охлаждения», а государственное юридическое бюро и адвокатов — обязать бесплатно представлять интересы россиян, подающих иски к работодателям.