Пыл банковских мошенников «охладят» новым способом

Программу материнского капитала намерены продлить до конца 2030 года, доверчивых заемщиков —защитить от мошенников «периодом охлаждения», а государственное юридическое бюро и адвокатов — обязать бесплатно представлять интересы россиян, подающих иски к работодателям.
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