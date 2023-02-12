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“Не суждено”, – за что Бузова расплачивается своим одиночеством

“Не суждено”, – за что Бузова расплачивается своим одиночеством

Неудачный брак Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым и недолговечные отношения с блогером Давой, который оставил ее с разбитым сердцем, заставляют многих думать, что ее неудачи на романтическом фронте — это расплата за славу.

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