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НАШЕ СЕВЕРНОЕ ТУШИНО

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Школьники побывали в гостях у спасателей поисково-спасательной станции «Серебряный Бор»

Спасатели поисково-спасательной станции «Серебряный Бор» Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, расположенной в Северо-Западном округе столицы, принимали в гости третьеклассников ГБОУ «Школа №1900».

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