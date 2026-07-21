‼️🇺🇸🇮🇷США начали новую волну ударов по Ирану, — CENTCOM. ▪️Названная цель, как и в прошлые разы, – ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.
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‼️🇺🇸🇮🇷США начали новую волну ударов по Ирану, — CENTCOM. ▪️Названная цель, как и в прошлые разы, – ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе.
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