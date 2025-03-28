Ненависть к русским помогает главе Украины Владимиру Зеленскому (срок его президентских полномочий истёк 20 мая 2024 г.
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