Театр абсурда
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Театр абсурда

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Зеленский заявил о ненависти к русским

Зеленский заявил о ненависти к русским

Ненависть к русским помогает главе Украины Владимиру Зеленскому (срок его президентских полномочий истёк 20 мая 2024 г.

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