Русский музей завершил реставрацию «Девятого вала» Айвазовского

В Государственном Русском музее завершена комплексная научная реставрация картины Ивана Айвазовского «Девятый вал».
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