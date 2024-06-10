Москва является лидером среди мировых городов по работе с набережными — эксперты

Столичные набережные преображаются в общественные и рекреационные пространства В Москве с 2010 по 2023 год привели в порядок 68 километров прибрежных территорий, в результате чего в российской столице появились десятки благоустроенных набережных.
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