ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Москва является лидером среди мировых городов по работе с набережными — эксперты

Москва является лидером среди мировых городов по работе с набережными — эксперты

Столичные набережные преображаются в общественные и рекреационные пространства В Москве с 2010 по 2023 год привели в порядок 68 километров прибрежных территорий, в результате чего в российской столице появились десятки благоустроенных набережных.

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