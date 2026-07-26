Новоаннинские моряки отметили День ВМФ и 330-летие создания Военно-морского флота России Празднование традиционно началось с возложения венка и живых цветов у братской могилы.
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Новоаннинские моряки отметили День ВМФ и 330-летие создания Военно-морского флота России Празднование традиционно началось с возложения венка и живых цветов у братской могилы.
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