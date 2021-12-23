Приставы будут считать психологическим давлением молчание коллекторов в трубку

В рекомендациях, которые взыскателям дала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), говорится, что коллекторы не должны злоупотреблять звонками с помощью роботов, а молчание в трубку может приравниваться к психологическому давлению, пишет РБК.
В рекомендациях, которые взыскателям дала Федеральная служба судебных приставов (ФССП), говорится, что коллекторы не должны злоупотреблять звонками с помощью роботов, а молчание в трубку может приравниваться к психологическому давлению, пишет РБК.
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