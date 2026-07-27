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«Дед с дубинкой» против «роя дронов». Как защитить российский бизнес от украинских атак?

«Дед с дубинкой» против «роя дронов». Как защитить российский бизнес от украинских атак?

Бизнес в России оказался перед новой реальностью: удары украинских БПЛА по складам, логистическим центрам и транспортной инфраструктуре заставили крупнейшие компании искать защиту, но системного решения до сих пор нет.

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