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Свежие комментарии

  • Елена Иванова
    Вот точно, знаете я тоже думала что дело в работе, а оказалось в профессии. Сменила профессию, нашла работу и чувству...Что-то не нравитс...

Простые советы, которые помогут выглядеть роскошно и не потратить уйму средств

Простые советы, которые помогут выглядеть роскошно и не потратить уйму средств

Выглядеть богато не составит никаких проблем, если у вас есть деньги. Много денег. Нужно просто купить всем известные, дорогостоящие символы статуса, вещи от легко считываемых люксовых брендов и модели из дефиле актуальных коллекций прет-а-порте.

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