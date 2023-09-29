Простые советы, которые помогут выглядеть роскошно и не потратить уйму средств

Выглядеть богато не составит никаких проблем, если у вас есть деньги. Много денег. Нужно просто купить всем известные, дорогостоящие символы статуса, вещи от легко считываемых люксовых брендов и модели из дефиле актуальных коллекций прет-а-порте.