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Владелец «Акрона» заявил, что клуб вел переговоры по продаже Беншимола

Владелец «Акрона» заявил, что клуб вел переговоры по продаже Беншимола

Учредитель ФК «Акрон» Павел Морозов рассказал о возможной продаже нападающего Жилсона Беншимола.Учредитель ФК «Акрон» Павел Морозов рассказал о возможной продаже нападающего Жилсона Беншимола.

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