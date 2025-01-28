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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Дэвис: «Кажется, приз лучшему по защите заранее отдали Вембаньяме»

По мнению звезды «Лейкерс», в этом сезоне награду практически невозможно получить из-за всеобщего восхищения 21-летним Виктором Вембаньямой из «Сперс».

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