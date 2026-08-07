Росгвардейцы провели мастер-класс по боевым искусствам для школьников

В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» и накануне Дня физкультурника сотрудники одного из спецподразделений ведомства вместе с транспортной полицией организовали спортивное занятие для учащихся Новоалексеевской школы.
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