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Росгвардейцы провели мастер-класс по боевым искусствам для школьников

Росгвардейцы провели мастер-класс по боевым искусствам для школьников

В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» и накануне Дня физкультурника сотрудники одного из спецподразделений ведомства вместе с транспортной полицией организовали спортивное занятие для учащихся Новоалексеевской школы.

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