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Российский турист чудом выжил после удара молнией в Грузии

Российский турист чудом выжил после удара молнией в Грузии

Накануне на пирсе в грузинском городе Батуми произошло поистине поразительное происшествие. Российский турист из Самары, 32-летний Павел Смирнов, чудом избежал серьезных травм, когда в него попала мощная молния.

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