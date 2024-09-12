Российский турист чудом выжил после удара молнией в Грузии

Накануне на пирсе в грузинском городе Батуми произошло поистине поразительное происшествие. Российский турист из Самары, 32-летний Павел Смирнов, чудом избежал серьезных травм, когда в него попала мощная молния.
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