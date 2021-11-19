Влахович назвал Златана идолом: «Нравится его характер. Он никогда не позволял командовать собой»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович лестно отозвался о форварде «Милана» Златане Ибрагимовиче. 20 ноября «Фиорентина» и «Милан» проведут матч в рамках Серии А.

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