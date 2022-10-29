ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Стало известно о работе дипломатов для ускоренного вступления Украины в НАТО

Стало известно о работе дипломатов для ускоренного вступления Украины в НАТО

  Депутат Рады Чернев: дипломаты ищут поддержку для ускоренного вступления Украины в НАТО Глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее  Депутат Рады Чернев: дипломаты ищут поддержку для ускоренного вступления Украины в НАТО Глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев рассказал, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского дипломаты на всех уровнях ведут диалог с партнерами в НАТО о вступлении Киева в альянс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх