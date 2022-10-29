Стало известно о работе дипломатов для ускоренного вступления Украины в НАТО

Депутат Рады Чернев: дипломаты ищут поддержку для ускоренного вступления Украины в НАТО Глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее Депутат Рады Чернев: дипломаты ищут поддержку для ускоренного вступления Украины в НАТО Глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО, зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев рассказал, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского дипломаты на всех уровнях ведут диалог с партнерами в НАТО о вступлении Киева в альянс.