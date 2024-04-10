Что сулит восточный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2024 года Алёна ЮрьеваВосточный гороскоп не только позволяет нам понимать наше внутреннее состояние, но и дает рекомендации по тому, как справиться с вызовами недели.