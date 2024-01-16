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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Суд взыскал со Стеллы Штань и директора детсада Happy Baby больше 5,5 млн рублей

Суд взыскал со Стеллы Штань и директора детсада Happy Baby больше 5,5 млн рублей

Адвокаты женщин возражали против решения о взыскании С экс-представителя губернатора и правительства Алтайского края в Заксобрании Стеллы Штань и директора барнаульского детсада Happy Baby Елены Воротниковой взыскали более 5,5 млн рублей.

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