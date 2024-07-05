В Смоленске продолжают сносить незаконные киоски

Все семь торговых точек расположились в Заднепровском районе. Специалисты управления имущественных, земельных и жилищных отношений администрации областного центра выявили несколько самовольно занятых земельных участков.
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