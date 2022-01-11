Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в беседе с изданием «ПолитРоссия» фразой российской императрицы Екатерины Сообщение Генерал-майор ФСБ фразой Екатерины II описал новую стратегию РФ в переговорах с США появились сначала на Листай.