Командированные из Новоорска полицейские помогли в Оренбурге мужчине выбраться из затопленного дома

В связи со сложной паводковой обстановкой в Оренбурге, сотрудники ОМВД России по Новоорскому району майор полиции Бахмухаметов Руслан и старший лейтенант полиции Николаев Игорь были командированы на помощь коллегам в областной центр.
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