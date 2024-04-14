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Закон, порядок, государство

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Командированные из Новоорска полицейские помогли в Оренбурге мужчине выбраться из затопленного дома

Командированные из Новоорска полицейские помогли в Оренбурге мужчине выбраться из затопленного дома

В связи со сложной паводковой обстановкой в Оренбурге, сотрудники ОМВД России по Новоорскому району майор полиции Бахмухаметов Руслан и старший лейтенант полиции Николаев Игорь были командированы на помощь коллегам в областной центр.

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