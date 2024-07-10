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MASH: ВСУ ударили ракетой "Ураган" по пятиэтажке в Шебекино

MASH: ВСУ ударили ракетой "Ураган" по пятиэтажке в Шебекино

В результате украинской атаки по Шебекино есть пострадавшие, пишет телеграмм-канал.Днем в среду, 10 июля, украинцы нанесли очередной удар по многострадальному Шебекино в Белгородской области.

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