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200 лет назад у Сфинкса из песка торчала только голова. Статую пытались откопать трижды и всякий раз останавливались

200 лет назад у Сфинкса из песка торчала только голова. Статую пытались откопать трижды и всякий раз останавливались

В 1817 году, посреди бескрайних песчаных дюн Сахары, лишь голова Сфинкса была видна из песка. Необычный монумент вызывал постоянный интерес у историков и археологов, и они предприняли целых три попытки его раскопок.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Египта еще не было когда сфинкс стоял !    Сегодняшние &quot;хозяева&quot;  это  прихватизаторы  чужого !   Вот и не дают  копать ....  , себя  чтобы не обнулять !
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4 д.

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