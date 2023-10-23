200 лет назад у Сфинкса из песка торчала только голова. Статую пытались откопать трижды и всякий раз останавливались

В 1817 году, посреди бескрайних песчаных дюн Сахары, лишь голова Сфинкса была видна из песка. Необычный монумент вызывал постоянный интерес у историков и археологов, и они предприняли целых три попытки его раскопок.
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