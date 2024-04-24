В Тверской области сотрудники полиции совместно с общественниками регулярно проводят встречи с гражданами в целях профилактики мошенничеств

Сотрудники полиции МО МВД России по ЗАТО, на ОВиРО Тверской области совместно с членами Общественного совета встретились с преподавательским составом средних общеобразовательных школ закрытых административно-территориальных образований Озёрный и Солнечный.
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