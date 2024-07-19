В Тосненском районе Ленобласти построили новый газопровод

А также вводы по девяти улицам Газовики завершили строительство распределительного газопровода и газопроводов-вводов по улицам в городском посёлке Федоровское, сообщили сегодня в пресс-службе регионального комитета по ТЭК.
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