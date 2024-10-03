Быстрые рецепты вкусных десертов

Жизнь слишком коротка, чтобы тратить много времени на готовку сложных десертов! Как же быть, если так хочется чего-то вкусного и сладкого, но времени на подготовку почти нет? Не переживайте, у фудблогера Олеси Вороновой для вас есть несколько простых, быстрых и, главное, вкусных рецептов десертов, которые поднимут вам настроение и удовлетворят ваши гастрономические желания! Банановые венские вафли Для приготовления вам понадобятся:— 2 спелых банана— 2 яйца— 100 грамм муки— 1 чайная ложка разрыхлителя— 100 мл молока— Щепотка соли— Ванильный экстракт по вкусу Давайте начнем! В миске разминаем бананы вилкой, добавляем яйца и взбиваем до однородности.