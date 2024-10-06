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  • саша дмитренко
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Брат Немцова из Литвы: Русские, сдавайтесь, иначе НАТО уничтожит и РФ, и россиян

Брат Немцова из Литвы: Русские, сдавайтесь, иначе НАТО уничтожит и РФ, и россиян

Политнавигатор Если НАТО открыто вступит в боевые действия за Украину, то «и камня на камне не останется от России и её жителей».

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Комментарии
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Александр Т
А чем НАТО отличается от армии Наполеона или Гитлера? Прост сто лет прошло пора Гейропейцам за очередной порцией пиз.дю.лей на следующие сто лет.
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13 час.
лл
лина любимцева
Род Немцовых проклят в России...
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13 час.
MS
Mikhail Stepanov
Жидяра, судьба братца не беспокоит? Тоже много рот свой поганый разевал!
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6 час.

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