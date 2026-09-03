Демократическая Республика Конго: Два человека были убиты и еще один ранен сегодня утром, когда брошенное взрывное устройство взорвалось в Каманьоле, территория Валунгу, Южное Киву, после того, как лесной пожар достиг устройства.
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