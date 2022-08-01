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Почти 70 человек стали жертвами наводнения в Иране

Почти 70 человек стали жертвами наводнения в Иране

По меньшей мере 69 человек погибли, 45 пропали без вести в результате наводнений и оползней в Иране. Сельскому хозяйству нанесен ущерб в 200 млн долларов, передает Al Jazeera со ссылкой на Организацию по управлению в кризисных ситуациях Ирана.

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