Почти 70 человек стали жертвами наводнения в Иране

По меньшей мере 69 человек погибли, 45 пропали без вести в результате наводнений и оползней в Иране. Сельскому хозяйству нанесен ущерб в 200 млн долларов, передает Al Jazeera со ссылкой на Организацию по управлению в кризисных ситуациях Ирана.