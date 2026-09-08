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Спорт Уик-Энд

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Нет, не надо слов, не надо паники - это не последний день «Зенита»... К 8 туру прошлого сезона у питерцев были те же 12 очков - в мае подытожим

Нет, не надо слов, не надо паники - это не последний день «Зенита»... К 8 туру прошлого сезона у питерцев были те же 12 очков - в мае подытожим

Старт в чемпионате России «Зениту» действительно не удался - к крайне болезненным поражениям от «Родины» и «Спартака» добавилась неудача в поединке с ЦСКА.

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