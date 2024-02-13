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Чем дисковые тормоза лучше и хуже барабанных

Чем дисковые тормоза лучше и хуже барабанных

Барабанные тормоза, конечно же, появились раньше дисковых. По сути это пара серповидных колодок, которые раздвигаются и прижимаются специальными фрикционными накладками к внутренней поверхности полого цилиндра – тормозного барабана.

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