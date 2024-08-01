Слухи: Bungie отменила новую игру и перестанет выпускать большие дополнения к De...

Слухи: Bungie отменила новую игру и перестанет выпускать большие дополнения к Destiny 2Журналист Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) и репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) поделились подробностями о текущих проектах студии Bungie на фоне анонсированных накануне массовых увольнений.
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