Gold Futures – Rising Trendline Retest at ₹1,50,000 Gold Futures MCX:GOLD1! dgupta88 MCX Gold Futures | 4H Timeframe What the chart is showing Gold ran from the ₹1,39,801 low all the way to a ₹1,64,773 high — a clean impulsive rally.
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