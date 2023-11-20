Полный Непрец губернатора Клычкова

Читатель The Moscow Post пишет, что в Орловской области назревает мощный мусорный коллапс. Губернатор Орловской области Андрей Клычков оказался в весьма трудном положении: глава региона не знает, как сегодня решать острые проблемы с коммунальными отходами.
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