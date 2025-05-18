Какие кошки меньше всего живут: исследование учёных

Ученые из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании и Национального университета Чунг Син на Тайване провели масштабное исследование, в котором изучили продолжительность жизни около 8 000 пород и разновидностей домашних кошек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии